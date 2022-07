Pogrešanega Slovenca mrtvega našli v gozdu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogrešanega triindvajsetletnega Slovenca Blaža Ritošo so mrtvega našli v gozdu med Vangelom in Pomjanom v Sloveniji, poroča IstraIN.

Na tem območju so na dan izginotja zaznali zadnjo lokacijo njegovega mobilnega telefona. Čeprav sta hrvaška in slovenska policija temeljito preiskali omenjeno območje, do zdaj informacij o pogrešanem ni bilo.

Kolesaril iz Kopra v Poreč

23-letnik se je 13. junija z vlakom odpeljal iz Ljubljane v Koper, nato pa s kolesom v Poreč. Nazadnje so ga videli na železniški postaji v Kopru.

Njegovo truplo je v gozdu našel mimoidoči. Poslali so ga v Ljubljano, kjer bodo opravili obdukcijo. Policija je ugotovitve portala IstraIN potrdila, drugih podrobnosti pa niso razkrili.

Pri iskanju mladeniča so sodelovali iskalni psi in helikopter, pomagali pa so tudi lokalni gasilci.