Po skoraj treh mesecih našli pogrešanega, a je bilo prepozno

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so na območju Mežakle našli truplo Jeseničana Iva Matanovića, ki so ga prijatelji in svojci pogrešali že od 22. februarja.

Truplo je našla občanka Jesenic, okoliščine pa kažejo, da je Ivo Matanović padel čez višjo prepadno steno in zaradi poškodb umrl.

Še vedno pa na območju Jesenic pogrešajo Bogdana Brezigarja, ki so ga nazadnje videli 28. januarja letos.

Brezigar je bil ob izginotju oblečen v svetle hlače za prosti čas, modrozeleno srajco in črno vetrovko s kapuco, obut je bil v pohodne čevlje. Iskali so ga policisti, gasilci, reševalni psi, svojci, gorski reševalci, policijski helikopter, več območij je bilo preverjenih tudi z letalnikom-dronom. Organizirane so bile iskalne akcije, pregledano pa je bilo več območij na področju Jesenic in okolice.

Škofjeloški policisti so obravnavali prijavo kršitve javnega reda z nedostojnim vedenjem in kršitvijo odloka zaradi zbiranja. Obravnavali so štiri osebe, enega od njih pa so zaradi vztrajanja pri kršenju pravil tudi pridržali.