Pijani voznik trčil v avtobus. Cesta je bila dve uri zaprta.

V petek zvečer se je na cesti med Bledom in Bohinjem zgodila prometna nesreča, v kateri so bila poškodovana tri vozila.

V nesreči v Soteski med krajema Obrne in Nomenj so bila poškodovana tri vozila, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Voznik osebnega vozila je nekaj pred 21. uro trčil v avtobus na nasprotnem smernem vozišču, odpadle dele z vozil pa je prevozil še tretji voznik osebnega avtomobila.

Povzročitelj prometne nesreče je bil pod vplivom alkohola, pred trčenjem pa je tudi prehiteval, so sporočili policisti.

Na avtobusu je bilo poleg voznika še pet potnikov. Po prvih podatkih je poškodovan samo povzročitelj nesreče. Odpeljan je bil v zdravstveno ustanovo. Proti povzročitelju postopek še poteka.

Cesta je bila zaradi prometne nesreče dobri dve uri zaprta.