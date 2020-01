Pijan silovito trčil v nasproti vozeče vozilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Logu v Poljanski dolini sta včeraj popoldne trčili dve vozili. Nesreča se je zgodila po tem, ko je eden izmed voznikov na ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in silovito čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Udeleženca nesreče sta jo na srečo odnesla le s poškodbami.

Povzročitelj nesreče je bil pod vplivom alkohola. Preizkus alkoholiziranosti je namreč pokazal rezultat 0,57 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, odrejen pa je bil tudi strokovni pregled.

Policijski postopek poteka v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, pojasnjujejo na PU Kranj.

Policisti še opozarjajo, da sta neprilagojena hitrost in stran vožnje v prometu že kot samostojni okoliščini zelo problematična dejavnika. "Kadar so posredi še alkohol ali droge, pa ta dva dejavnika postaneta visoko potencionirana vzvoda, ki sta zmožna velikega ogrožanja. Vozite previdno in ne dopustite, da zaradi vaše malomarnosti nastradajo nedolžni," še opozarjajo policisti.