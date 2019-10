Ovadili 17 oseb iz množičnega pretepa v soboški bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti bodo ovadili 17 oseb, starih med 29 in 59 let, ki so 19. septembra sodelovale v množičnem pretepu v soboški bolnišnici. 11 pretepačev so obdolžili kaznivega dejanja nasilništva, za kar je predpisan zapor od enega do treh let, je danes povedal komandir Policijske postaje Murska Sobota Tomislav Habulin.

Poleg tega bodo za 11 kršiteljev uvedli prekrškovni postopek zaradi neupoštevanja ukrepov varnostnika, za kar je predpisana globa od 200 do 400 evrov. Proti trem kršiteljem pa bodo uvedli postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, za kar jih čaka globa od 250 do 500 evrov.

Skupini iz Dokležovja in Gomilice sta se v bolnišnici stepli zaradi starih zamer, policija je uvedla mediacijo oz. pomiritveni postopek, v katerem poskušajo ugotoviti vzroke za spor in strankam dopovedati, da morajo spore reševati mirno, nikakor pa ne z nasiljem. Kot kaže, so se zadeve umirile.

Tri osebe lažje ranjene, med njimi tudi varnostnik

Udeleženci pretepa so uporabili nevarne predmete – palice za bejzbol, kovinsko teleskopsko palico, kovinsko palico za golf, dve leseni palici, dva plinska razpršilca in steklenico vina. Pri tem so bile tri osebe lažje ranjene, med njimi tudi varnostnik.

Kot je povedal Habulin, so dogodek razjasnili tudi na podlagi posnetkov, kot dokazno gradivo pa so uporabili tudi posnetke po dogodku, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih. Da bi preprečili podobne dogodke, policisti sodelujejo z bolnišnico, sicer pa v Pomurju v bolnišnici ali zdravstvenih domovih nasilnih dogodkov, vsaj večjih, še ni bilo.

Urgentni oddelek je bil ob dogodku dve uri zaprt, največ težav so imeli zaradi dražilnega plina, ki se je širil po bolnišnici in predstavljal grožnjo bolnikom in zaposlenim.