Oborožen moški oropal banko v Solkanu

V bančni poslovalnici v Solkanu je dopoldne prišlo do oboroženega ropa. Po prvih podatkih je zamaskirani storilec vstopil v bančno poslovalnico v središču mesta in od uslužbenca zahteval gotovino, svojo zahtevo pa podkrepil z orožjem. Nepridiprav je kmalu za tem z denarjem pobegnil neznano kam, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.