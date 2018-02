Nesreča zaradi smučarja, ki je s tal pobiral mobilni telefon

Začenjajo se smučarske počitnice, ob tem pa gorenjski policisti opozarjajo, da na smučiščih poskrbite za varnost. V zadnjih dveh dneh so na smučiščih obravnavali tri nesreče, do konca prejšnjega tedna pa so v letošnji sezoni našteli 51 nesreč. Zelo pogost vzrok nesreč je trk med smučarji, so še sporočili s kranjske policijske uprave.