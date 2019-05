Nepridiprava zamotila stanovalko in ji iz hiše ukradla zlatnino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so bili v torek obveščeni o drzni tatvini na območju ljubljanskega Bežigrada. Okoli 10. ure dopoldne je na dvorišče hiše pripeljal voznik osebnega vozila svetle barve z zatemnjenimi stekli. Stanovalki se je predstavil kot delavec telefonskega operaterja in jo zamotil, medtem pa je drugi nepridiprav iz hiše odtujil zlatnino.

Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je prvi moški pod pretvezo, da je delavec telefonskega operaterja, oškodovanko zamotil in jo zvabil na zadnjo stran hiše. Tam sta skupaj gledala, kje naj bi delavci polagali kabel. Medtem je drugi moški v hiši ukradel zlatnino.

Moški, ki se je pogovarjal z žensko, je star okoli 35 let in visok okoli 180 centimetrov. Ima kratke rjave lase, je svetle polti, oblečen pa je bil v športna oblačila, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.