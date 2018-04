Nemška policija ubila moškega, ki je razgrajal pred pekarno

Nemška policija je danes zjutraj ubila moškega, ki je razgrajal pred pekarno v mestu Fulda. Nasilnež, čigar identitete še niso ugotovili, je napadel zaposlenega in dostavljavca ter tudi policiste, so sporočile lokalne oblasti.

Moški je danes ob 4.20 napadel zaposlenega v pekarni in dostavljavca ter enega od njiju težje poškodoval, poročajo tuje tiskovne agencije. Ko je policija prispela na kraj napada, je nasilnež v policiste začel metati kamenje in jih napadel z gumijevko. Policija je nato začela streljati vanj in ga ustrelila.

Motiv in okoliščine napada oblasti še preiskujejo. Prav tako še niso znane podrobnosti o napadalcu. Pekarna, ki je del stanovanjsko-poslovne stavbe v mestu Fulda na vzhodu nemške zvezne dežele Hessen, v času incidenta ni bila odprta.