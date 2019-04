Nasilni državljan BiH iz Velenja je v priporu

Celjski policisti so 26-letnega državljana BiH, ki se je v soboto popoldne v Velenju nasilno vedel do mimoidočih in jih več tudi lažje poškodoval, v ponedeljek s kazensko ovadbo zaradi nasilništva pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, je povedala tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin.

Kot so za STA povedali na celjskem okrožnem sodišču, pa nasilneža čaka v zakonitem roku tudi obravnava v okviru dežurne kazensko-preiskovalne službe sodišča glede izgona iz Slovenije.

Ko so mu policisti v soboto želeli odvzeti prostost, je enega od policistov napadel in tudi njega lažje poškodoval. Moški je med drugim poškodoval reševalno vozilo, v enem od križišč pa je začel tolči po vozilu, v katerem je bil tudi sedemmesečni otrok, ter iz vozila poskušal izvleči sopotnico, kar pa mu je preprečil voznik.

Nasilno se je vedel tudi do več mimoidočih v bližini glavne avtobusne postaje in ene od okrepčevalnic. Med prerivanjem je v reko Pako vrgel 15-letno dekle in 17-letnega fanta, enega otroka ugriznil v nogo ter lažje poškodoval še dve odrasli osebi, so navedli na celjski policijski upravi.

Kot so dodali, moški tudi ni upošteval ukazov policistov. Enega je lažje poškodoval, prav tako je poškodoval vrata policijskega avtomobila.