Našel neeksplodirano odskočno mino in jo nesel 300 metrov stran

Fotografija je simbolična. Foto: Wikimedia Commons Policiste mariborske policijske uprave so v nedeljo dopoldne obvestili o najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS).

Občan je v gozdu iz smeri Maribora proti Miklavžu našel dva kosa NUS. Policisti so ugotovili, da je občan eksplozivni telesi našel približno 300 metrov v notranjosti gozda in ju prinesel do Ptujske ceste.

O tem je bila obveščena tudi pristojna enota za NUS. Njeni strokovnjaki so eksplozivni telesi prevzeli in odpeljali.

Policisti ob tem opozarjajo, da je nestrokovno prenašanje izredno nevarno, zaradi česar morebitne najditelje pozivajo, da v takšnih primerih predmetov ne premikajo ali prenašajo.

Svetujejo, da si najditelj zapomni kraj, ga morda označi in se oddalji od NUS ter o tem obvesti pristojne službe na interventni številki 112 ali 113.

250-kilogramsko bombo je prepeljal domov

Pred malo več kot dvema letoma se je podoben primer zgodil tudi v Vurberku, kjer je domačin našel 250-kilogramsko neeksplodirano letalsko bombo in jo - nič hudega sluteč - odvlekel do svoje hiše v bližini. Ker je šlo za nevarno bombo, so jo strokovnjaki nato nadzorovano uničili.

Vurberčana so policisti ovadili zaradi povzročanja splošne nevarnosti. Čeprav mu je grozil celo zapor, jo je na sodišču odnesel z opominom.