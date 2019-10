Naključno so ga ustavili policisti. Poglejte kaj so odkrili. #foto

Kranjski policisti so v nedeljo popoldan na avtocestnem počivališču naključno ustavili slovenskega voznika osebnega avtomobila. Pri pregledu vozila so v treh večjih torbah in dveh vrečkah našli 66 kilogramov konoplje. Grozi mu od enega do desetih let zapora.

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Kranj so so v nedeljo popoldan na avtocestnem počivališču kontrolirali državljana Slovenije, ki je v osebnem avtomobilu prevažal dobrih 66 kilogramov prepovedane droge konoplja, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Osumljenec je prepovedano drogo v treh večjih torbah in dveh vrečkah peljal z nasada konoplje, v prometu pa je bil kontroliran naključno. V nadaljnjem postopku, ki so ga vodili kriminalisti, so pri njem našli še manjše število sadik konoplje s težo okoli dveh kilogramov.

Foto: Policija Prepovedano drogo so kriminalisti zasegli in osumljenca včeraj s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici pristojnega sodišča v nadaljnji postopek. Za kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let, so še pojasnili s PU Kranj.