Na štajerski avtocesti umrl 26-letni voznik

Policisti so bili v torek nekaj minut pred deseto uro zvečer obveščeni o prometni nesreči na štajerski avtocesti. Voznik je vozil iz smeri Celja proti Lopati, zapeljal z vozišča in se prevrnil na streho. Vozilo je vozil 26-letni državljan Slovenije, ki je na kraju nesreče umrl, so sporočili s celjske policijske uprave.