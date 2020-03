Na območju Triglava se je smrtno ponesrečil planinec

Policisti so danes dopoldne na območju Triglava obravnavali gorsko nesrečo, v kateri je umrl tuji planinec. Okoliščine kažejo, da je moški v globino padel pri vzponu na Mali Triglav. Mrtev je obležal v Snežni konti. Z gore ga je prepeljal vojaški helikopter. Moški je bil sicer opremljen s cepinom, čelado in derezami.

Na kranjski policijski upravi poudarjajo, da je v zadnjih nekaj dneh to že druga huda gorska nesreča na Gorenjskem, v kateri so morali posredovati gorski reševalci, helikopter in policija. Pretekli konec tedna je namreč čez zaledenel slap nad Jezerskim padel alpinist in se hudo poškodoval.

"Nihče si ne želi novih nesreč, zato znova opozarjamo, da so razmere zelo zahtevne. Samo previdnost je premalo, potrebna sta tudi razum in velika mera odgovornosti. V aktualnih razmerah zato odsvetujemo ture v visokogorje do umiritve razmer. Bodite pošteni do reševalcev, posadk helikopterjev, zdravstvenega osebja, policije in mnogih drugih, ki se v tem trenutku in tudi sicer trudijo še s tisoč in eno nalogo," ljudem sporočajo na Policijski upravi Kranj.