Na njegovem domu so našli orožje in eksplozivna sredstva

Policisti so na domu 63-letnika našli orožje in zavoje eksplozivnih snovi.

Policisti Policijske postaje Trebnje so na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na domu 63-letnega osumljenca iz okolice Škocjana.

Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo z nabojnikom, 105 nabojev, 12 vžigalnih vrvic z detonatorji in štiri zavoje eksplozivnih snovi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Eksplozivno snov in detonatorje so prevzeli bombni tehniki specialne enote. Policisti bodo po končani preiskavi zoper 63-letnega osumljenca, ki za orožje nima ustreznih dovoljenj, vložili kazensko ovadbo in uvedli hitri postopek zaradi kršitev zakona o orožju.

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto