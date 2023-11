Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

O utopitvah poročajo iz Ločice ob Savinji in s Senovega.

Uprava za zaščito in reševanje je okoli 8. ure na svoji spletni strani poročala o dveh primerih utopitve. V Ločici ob Savinji v občini Polzela so gasilci iz Podvinske struge s pomočjo vrvi iznesli utopljeno osebo.

Le nekaj minut zatem so na Senovem v občini Krško gasilci iz potoka s pomočjo vrvi in nosil na brežino iznesli utopljeno osebo. O obeh dogodkih so obvestili pristojne službe.