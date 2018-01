Na brniškem letališču Ukrajincu zasegli 24 kilogramov droge kat

Na brniškem letališču so odkrili 21-letnega Ukrajinca, ki je v prtljagi prenašal več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat. Osumljenca so kazensko ovadili, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Tujec je na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z letalom pripotoval v soboto zvečer. Uslužbenci finančne uprave so med rutinskim pregledom prtljage odkrili, da je v dveh kovčkih prenašal več sto zavitkov oziroma več kot 24 kilogramov prepovedane droge kat. O najdbi so zato obvestili policiste, ki so prevzeli blago in pridržali potnika.

Grozi mu od enega do deset let zapora

Moški je utemeljeno osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogam, ki se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Zaradi kaznivega dejanja so ga pridržali, v preiskavi, ki so jo vodili kranjski kriminalisti v sodelovanju s policisti na Brniku, pa so ga včeraj s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Dva podobna zasega večje količine droge kat sta se zgodila tudi januarja 2015, ko so v dveh postopkih skupno zasegli okoli 70 kilogramov te droge.

Osumljenec je 24 kilogramov prepovedane droge prenašal v dveh kovčkih. (fotografija je simbolična) Foto: Thinkstock

Rastlina kat je zimzeleno drevo, ki raste v vzhodni Afriki in na južnem delu Arabskega polotoka. Na tem območju ima žvečenje te rastline tisočletno tradicijo. Vsebuje stimulans, podoben amfetaminu, ki naj bi povzročal vznemirjenje, izgubo apetita in evforijo. Svetovna zdravstvena organizacija je kat leta 1980 uvrstila med droge, ki povzročajo zmerno psihično, ne pa tudi telesne odvisnosti.

V nekaterih državah so proizvodnja, prodaja in uživanje te rastline prepovedani. Med njimi je tudi Slovenija, kjer je kat na seznamu prepovedanih drog razvrščen v prvo skupino. V tej skupini so po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami rastline in snovi, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.