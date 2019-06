Motorist, ki se je dopoldne poškodoval na Bovškem, se bori za življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Bovškem se je dopoldne zgodila huda prometna nesreča v katerem je prišlo do čelnega trčenja med 56-letnim avstrijskim motoristom in 75-letnim voznikom osebnega avtomobila. Motorista so zaradi hudih poškodb glave s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer se bori za življenje.