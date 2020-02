Moški v gostilni grozil s pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

27-letnega moškega so že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Metliški policisti so včeraj nekaj po 19. uri prejeli več obvestil prestrašenih občanov, ker naj bi pijan moški na javnem kraju grozil z orožjem.

Oškodovancu, ki je na parkirnem prostoru izstopal iz svojega vozila, je moški s pištolo grozil, da ga bo ubil. Oškodovancu je uspelo pobegniti in na pomoč poklicati policiste.

Storilec je s pištolo grozil tudi gostom gostinskega lokala in se nedostojno vedel. Policisti so takoj odšli na kraj, kršitelja obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.