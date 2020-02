Mariborski policisti prijeli mladoletne vlomilce

Mariborski policisti so pretekli teden odvzeli prostost dvema mladoletnima osumljencema, starima 16 in 17 let, z območja Maribora, ki sta še z enim mladoletnikom vlamljala v avtomate in blagajne. Oba so pridržali.

Šestnajstletnika in 17-letnika policisti utemeljeno sumijo storitve več kaznivih dejanj vlomov v avtomate in prostostoječe blagajne, storjene na območju mesta Maribor, v obdobju med 30. 10. in 26. 12. 2019.

Pri nadaljnjem zbiranju obvestil so policisti ugotovili, da sta osumljena v sostorilstvu še z enim mladoletnim osumljencem v navedenem času izvedla več kaznivih dejanj vlomov in tatvin na območju mesta Maribor. Tako so na območju Maribora izvršili vlom v blagajno recepcije hotela, vlomili v avtomat za tople napitke, iz katerega so odtujili denar, ter dvakrat vlomili v avtomat s pijačami.

Izvedli so tudi dve tatvini električnih skirojev iz preddverja enega izmed hotelov, za kar bodo policisti zoper vse tri mladoletne storilce podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Skupno jih bodo ovadili zaradi suma storitve 13 kaznih dejanj, so še sporočili mariborski policisti.