Pet mariborskih policistov za zapahi

Pet mariborskih policistov naj bi v zameno za podkupnino tujim državljanom žigosalo potne liste, s tem pa lažno prikazovalo, da imajo pogoje za podaljševanje vizumov. Policiste so preiskovalci NPU prijeli v soboto, danes naj bi stopili pred preiskovalnega sodnika.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so razbili kriminalno združbo, ki je državljanom tretjih držav na nezakonit način omogočala bivanje v schengenskem območju. Kot poroča Večer, so kriminalisti v dalj časa trajajoči operaciji proti osumljenim uporabljali prikrite preiskovalne ukrepe in ugotovili, da so lovke kriminalne združbe segale v policijske vrste.

V kriminalni združbi sodelovalo tudi pet policistov

V kriminalne posle naj bi bilo namreč vpetih pet policistov mariborske policijske uprave. Štirje so zaposleni na Postaji mejne policije (PMP) Gruškovje in eden na PMP Zavrč, poroča medij. V soboto dopoldne so policistom odvzeli prostost, danes pa naj bi jih privedli pred preiskovalnega sodnika.

V zameno za podkupnino žigosali potne liste

Policiste sumijo, da so v zameno za podkupnino tujim državljanom (večinoma iz Bosne in Hercegovine) žigosali potne liste in s tem lažno prikazovala, da imajo pogoje za podaljševanje vizumov.

Poostrene razmere na mejnih prehodih

Konec tedna naj bi po pisanju Večera zato na mejnih prehodih Gruškovje in Zavrč vladale poostrene razmere. Kot so za medij povedali viri pri policiji, uslužbenci niso imeli dostopa do svojih omaric, ker naj bi preiskovalci NPU v zvezi s peterico preverjali tudi sume trgovanja z nedovoljenimi poživili.