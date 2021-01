Ljubljanski policisti iščejo dva voznika, ki sta bila udeležena v nesreči

Po trčenju s kolesarko pobegnil s kraja nesreče

V nedeljo nekaj po 20. uri se je na cesti od Šujice proti Polhovem Gradcu v naselju Gabrje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena neznani voznik z neznanim vozilom in kolesarka. Voznik je kolesarko nepravilno prehitel, trčil vanjo in jo hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bila odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. Voznik je po nesreči odpeljal v smeri Polhovega Gradca, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.



Vse, ki bi imeli koristne informacije o prometni nesreči, policisti pozivajo, da to sporočijo na št. 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko (01) 583 88 20, lahko tudi anonimno na 080 1200. Policija prav tako poziva neznanega voznika, da pokliče na eno od navedenih številk ali se zglasi na Postaji prometne policije Ljubljana, Grič št. 56, Ljubljana.

Policija išče voznico, ki je v Ljubljani trčila v peško

Prvega januarja pa se je okoli 18. ure na Dunajski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi neznana voznica osebnega vozila temnejše barve in peška. Voznica je odvzela prednost peški na prehodu za pešce in trčila vanjo. Po nesreči ji je ponudila pomoč, nato pa kraj zapustila.

Policija za razjasnitev okoliščin prometne nesreče prosi vse, ki bi imeli informacije o prometni nesreči, da to sporočijo na št. 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na telefonsko številko (01) 589 60 00, lahko pa tudi anonimno na 080 1200. Prav tako pozivajo neznano voznico, da pokliče na eno od navedenih številk ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Bežigrad, Posavskega ulica 3, Ljubljana.