Klical, da bo v hotelu eksplozija. Evakuirali 50 ljudi.

V soboto zvečer je neznanec poklical celjske policiste in jim povedal, da bo v hotelu v Žalcu prišlo do eksplozije.

Nekaj čez 22. uro zvečer je na Policijsko postajo v Celje poklical neznanec in naznanil, da bo v žalskem hotelu prišlo do eksplozije. Iz hotela so policisti evakuirali 50 ljudi in pregledali prostore.

Pri pregledu sta sodelovala tudi vodnik psa za specialne preglede in pes, a policisti eksploziva v hotelu niso našli. Šlo je za lažno naznanitev. Policija obvestila o klicatelju še zbira, so sporočili celjski policisti.