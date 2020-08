Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunaj naselja Št. Jurij v občini Grosuplje se je v soboto okoli poldneva zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 72-letna sopotnica, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila ob 11.25, ko je 48-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila od Velikih Lipljen proti Št. Juriju, zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, prek bankine zapeljala izven vozišča in nato po vožnji po strmem klancu navzdol trčila v drevo.

Voznica in 72-letna sopotnica v njenem vozilu sta se v nesreči hudo telesno poškodovali, zato so ju z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, kjer pa je sopotnica zaradi hudih poškodb istega dne okoli 14.30 umrla, so še sporočili z Generalne policijske uprave.