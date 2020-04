Gruzijci serijsko vlamljali po Sloveniji

Policisti so proti petim državljanom Gruzije vložili kazensko ovadbo, saj jih sumijo, da so v obdobju zadnjega leta vlomili v najmanj 22 stanovanj. Vlomilske pohode so skrbno načrtovali, pri ropanju pa uporabili zvijačo in tako ugotovili, ali so stanovalci doma. Gre za skupino, ki jo je policija zaradi podobnih dejanj že obravnavala tudi v številnih drugih evropskih državah.

Celjski policisti so prejšnji teden na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo zoper pet državljanov Gruzije, ki so osumljeni devetnajstih velikih tatvin - vlomov v stanovanja blokov v Celju in Velenju. Že pred tem, 27. februarja, so isto skupino Gruzijcev ovadili zaradi suma storitve treh kaznivih dejanj velikih tatvin - vlomov v Celju in Velenju.

Policisti so 25. februarja letos na območju Policijske uprave Celje odvzeli prostost trem gruzijskim državljanom, starim 33, 34 in 46 let. Vse tri so kazensko ovadili in jih 27. februarja privedli pred Okrožno sodišče v Celju, kjer so 33-letniku odredili pripor, druga dva pa so izpustili na prostost. Po podatkih policije sta izpuščena Gruzijca nato zapustila Slovenijo.

Policisti so nato 2. marca na območju Policijske uprave Maribor prijeli še dva Gruzijca, stara 33 in 45 let, ki so ju policisti z območja Policijske uprave Kranj zaradi sumov štirih velikih tatvin - vlomov v stanovanja - privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jima je odredil pripor.

V priporu sta torej ostala dva 33-letna Gruzijca ter 45-letnik.

Vlomilci stari znanci policije po Evropi

Kot so ob tem pojasnili celjski policisti, je šlo v omenjenem primeru za dobro organizirano kriminalno skupino, njeni člani pa so masovno vlamljali v različnih evropskih državah. V preteklosti so bili že obravnavani na območju Turčije, Španije, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, Finske in drugod. V različnih državah so uporabljali dokumente z različnimi imeni.

Vlome so načrtovali

Dodali so, da so člani te skupine na območju Celja v stanovanja vlamljali le v večjih stanovanjskih blokih. V eni od hišnih preiskav pa je policija našla tudi listič z imeni več celjskih ulic, kjer so vlome tudi izvedli. Ob tem so policisti dodali, da osumljenci niso vlamljali priložnostno ali občasno, ampak zavestno in načrtno, zelo dobro organizirano in tudi vnaprej načrtovano.

S posebno tehniko ugotavljali, ali so stanovalci doma

Po navedbah policije so trije vlomilci vlome opravljali izključno z lomljenjem cilindričnih vložkov ključavnic na vhodnih vratih, dva sta v stanovanja vlamljala še s pomočjo specialnega vlomilskega orodja ter volnene nitke. Osumljeni ničesar niso prepuščali naključju. V vseh primerih so se skrbno prepričali, da občanov ni doma, in sicer tako, da so na podboj vrat in na vratno krilo prilepili lepilo, ki je bilo skoraj neopazno. Če nihče ni odpiral vrat, je lepilo ostalo celo, kar je bil storilcem znak, da stanovalcev ni doma.

Vlamljali v treh časovnih obdobjih

Po navedbah policistov so osumljenci v Celju in Velenju vlamljali v treh časovnih obdobjih. Trije Gruzijci so v stanovanja vlamljali avgusta lani, druga trojica je v stanovanja vlamljala lani pred božično-novoletnimi prazniki. Glavnine vlomov, storjene od januarja do marca letos, sta osumljenca Gruzijca, stara 33 in 45 let. V tem času sta v Celju vlomila v najmanj 14 stanovanj na Trubarjevi, Kajuhovi, Malgajevi, Škapinovi, Opekarniški in Podjavorškovi ulici.

Ukradli za 80 tisoč evrov

Vlomilci so kradli pretežno gotovino in zlatnino, v določenih primerih tudi moške obleke, torbe in kozmetiko. Z omenjenimi vlomi so občanom povzročili za okoli 80 tisoč evrov materialne škode. Policija je vseh pet Gruzijcev kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivih dejanj velikih tatvin. Kot so ob tem zapisali, je omenjena skupina najverjetneje vlamljala tudi drugod po državi, a preiskave teh vlomov še potekajo.