Eksplozija v Šiški povzročila požar #foto

V gostinskem lokalu na Bravničarjevi ulici v Ljubljani je okoli 17.30 ure izbruhnil požar. Na kraju je več gasilskih in policijskih vozil. Uprava za zaščito in reševanje poroča o eksploziji in požaru.