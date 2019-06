Eksplozija v Domžalah: nastalo za pet tisoč evrov škode, moški ni v smrtni nevarnosti #foto

Ljubljanski policisti so bili v torek okoli 15.30 obveščeni, da je v stanovanju v Domžalah prišlo do eksplozije manjše plinske jeklenke, namenjene za kampiranje. Pri tem je bil en človek poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo. V nesreči je nastalo za okoli pet tisoč evrov škode, policisti pa zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V eksploziji plinske jeklenke v Domžalah se je v torek poškodoval en človek. Foto: PGD Domžale

Stanovalec najverjetneje ni dobro pritrdil gorilnika

Kot je v torek za lokalni medij domzalec.si pojasnil vodja izmene gasilcev Matjaž Korošec, naj bi stanovalec na jeklenko pred eksplozijo namestil gorilnik. Tega najverjetneje ni dobro pritrdil, saj je plin uhajal. Ko je prižgal gorilnik, je prišlo do eksplozije, moški pa je pri tem utrpel opekline. V stanovanju sta bila pred nesrečo tudi njegova žena in sin, a sta bila ob eksploziji v drugem prostoru. Gasilci so prezračili in pregledali prostor ter pomagali poškodovancu do prihoda reševalcev.

Gasilci so prezračili in pregledali prostor ter pomagali poškodovancu do prihoda reševalcev. Foto: PGD Domžale