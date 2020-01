Deklica se je bistroumno izognila pedofilu #video

Devetletnica iz kraja Stupine blizu Moskve se je januarskega popoldneva vračala iz šole. Vso pot ji je sledil neznani moški. Ko je prispela do stanovanjskega bloka, je čakala, da se ji odprejo glavna vhodna vrata. Varnostne kamere so razkrile, da je moški čakal na pločniku, nato pa za njo vstopil v stavbo.

Deklica je posumila, da se dogaja nekaj nenavadnega in da ji sledi neznani moški. Zato se je skrila na hodniku, počakala, da moški odide do dvigala, nato pa blok zapustila. Kamere so posnele vedenje moškega, ta je odšel do dvigala in med čakanjem nanj iskal deklico.

Deklica po naključju srečala očeta

Ko je moški ugotovil, da deklice ni nikjer, je tudi sam zapustil blok. Pred vhodom sta se znova srečala z deklico, a je bila ta že v varnem zavetju svojega očeta.

Mati deklice je po dogodku povedala, da so pedofilovo zasledovanje hčerke zabeležile že varnostne kamere na poti domov. Ko je deklica spotoma odšla v trgovino, jo je s cigareto v roki zunaj čakal omenjeni moški. Dodala je še, da hčerka pri sebi ni imela mobilnega telefona, očeta pa naj bi srečala povsem po naključju.

"Imela je veliko srečo, saj mož nikoli ne prihaja domov v tem času," je pojasnila.

Za moškega se je pozneje izkazalo, da je pacient bližnje psihiatrične ustanove, medtem so ga že prijeli.