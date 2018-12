Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S sodišča v Kopru je popoldne pobegnil 22-letni državljan Črne gore Selman Selmanović, ki pa so ga policisti že prijeli. Našli so ga v središču Kopra, so sporočili s Policijske uprave Koper.