Časar tožilstvu: očitate mi nekaj, kar sploh ni kaznivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na koprskem višjem sodišču je danes potekala pritožbena seja v zadevi Beltinci. V njej je bil nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar na prvi stopnji obsojen na dve leti in tri mesece zapora. Časar, ki je na sejo prišel s prostosti, je poudaril, da za očitano kaznivo dejanje ni dokazov, ter da to, kar se mu očita, sploh ni kaznivo dejanje.

Prvostopenjsko sodišče je Roberta Časarja junija lani obsodilo zaradi zlorabe položaja. Poleg njega so bili za različna kazniva dejanja, od pomoči pri zlorabi položaja do pranja denarja, v tej zadevi obsojeni še drugi akterji. Nekdanji izvršni direktor v Luki Koper Milan Pučko in podjetnik Robert Graj sta bila obsojena na zaporni kazni, Jožef Pavlinjek in Mevmed Šerifovski pa sta si zaradi pranja denarja prislužila pogojni zaporni kazni.

S fiktivnimi računi do četrt milijona

Okrožno sodišče je v svoji sodbi, kot je bilo povzeto na današnji pritožbeni seji, ugotovilo, da je pri projektu logističnega centra Luke Koper v Beltincih prišlo do zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Graj ob hkratnem oškodovanju Luke Koper.

To naj bi vpleteni dosegli z medsebojnim dogovorom, po katerem so bodisi izdali višje račune za opravljene storitve, bodisi se ni preverjalo dejanskega stanja opravljenih del. Obtoženi so si na ta način pridobili protipravno premoženjsko korist v višini dobrih 237.000 evrov. S pranjem denarja pa naj bi vpleteni poskušali prikriti izvor tako pridobljenega denarja.

Robert Časar se zdaj na sodiščih brani s prostosti, saj je po skoraj štirih letih in pol zapora doma na pogojnem odpustu. Foto: STA

Vsi so se pritožili

Tožilstvo se je na sodbo pritožilo zaradi po njihovem napačno izračunane višine protipravne premoženjske koristi, prav tako naj bi bile izrečene zaporne kazni Časarju, Pučku in Graju prenizke.

Na sodbo so se pritožili tudi vsi obtoženi. Časarjev zagovornik Daniel Planinšec je prvostopenjskemu sodišču očital kršitve zakona in napačno ugotovitev dejanskega stanja. Po njegovih besedah Časar s pranjem denarja ni imel nič, pa tudi izračun zneska domnevno povzročene škode naj ne bi bil jasen. Kot je dodal odvetnik, je sodišče tudi zavrnilo zaslišanje več prič in izvedencev, ki jih je predlagala obramba. Zato je predlagal izrek oprostilne sodbe, podrejeno pa razveljavitev sodbe prvostopenjskega sodišča.

Na seji je bil prisoten tudi Časar, ki je medtem na pogojnem odpustu, saj je prestal tri četrtine zaporne kazni zaradi zadeve Orleška gmajna, ki se prav tako nanaša na čas njegovega vodenja Luke Koper.

Imel naj bi soglasje nadzornikov

Bivši predsednik uprave Luke je poudaril, da očitano mu kaznivo dejanje ni bilo storjeno oziroma da to, kar se mu očita v tem primeru, sploh ni kaznivo dejanje. Prav tako ni nobenih dokazov o povzročeni premoženjski škodi Luki Koper.

Kot je navedel, so vse pogodbe in anekse v zvezi z logističnim centrom potrdili njegovi sodelavci v Luki, v družbi pa tudi po njegovi razrešitvi z mesta predsednika uprave niso ugotovili nobene škode, ampak so z deli na logističnem centru celo nadaljevali.

Podobno so se zagovarjali tudi ostali obtoženi. Pučko je pojasnil, da je deloval zgolj v okviru svojih zadolžitev znotraj Luke Koper, Grajev zagovornik Igor Vinčec pa je spomnil, da je Časar za projekt Beltinci imel tudi soglasje nadzornega sveta Luke. Poleg tega je končni obračun po njegovih besedah pokazal, da Graj ni pridobil nobene premoženjske koristi.

Sodba višjega sodišča bo izšla pisno.