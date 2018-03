Bajdetu za umor partnerice 25 let zapora

Sodišču se je mudilo, saj bi se v sredo iztekel rok, v katerem bi morali obdolženemu izreči kazen ali pa ga izpustiti iz pripora. Zakon o kazenskem postopku namreč določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, pripor odpravijo in obtoženca izpustijo. Obtožnica zoper Bajdeta pa je bila vložena 22. marca 2016.

Danes so potekale zaključne besede, nato pa že izrek sodbe.

Zadnji tedni sojenja v znamenju zapletov

Zadnje tedne je bilo v tem sojenju več zapletov in preložitev obravnav; najprej je Bajde zahteval zamenjavo zagovornice Maksimiljane Kincl Mlakar. Kmalu po tistem, ko mu je sodišče imenovalo novo zagovornico po uradni dolžnosti, Albino Vedenik, je najprej zbolel Bajde sam, nato pa še Vedenikova.

Ker naj bi bila ta na bolniškem dopustu še do konca meseca, je sodišče v petek sklenilo Bajdetu še enkrat imenovati novega zagovornika po uradni dolžnosti, ki bo torej v ponedeljek opravil zaključne besede. Tožilka Simona Kuzman Razgoršek je ves čas sojenja menila, da Bajde poskuša zavlačevati sojenje.

Prvič obsojen pred letom dni

Na prvem sojenju je bil Bajde 7. marca lani spoznan za krivega uboja partnerice in obsojen na 13 let zapora, čeprav ga je tožilstvo bremenilo umora in zanj zahtevalo 25 let zaporne kazni.

Višje sodišče v Celju je sodbo razveljavilo, med drugim zato, ker je sojenje v delih, ko so razpravljali o obdolženčevem duševnem zdravju, potekalo zaprto za javnost. Višje sodišče je v odločbi opozorilo, da je javnost sojenja pravilo, izključitev javnosti pa izjema. Prav tako se ni strinjalo s sodnikovim videnjem ljubosumja kot motiva za storitev kaznivega dejanja.