Avtobus LPP ugrabil 48-letni Kranjčan

V središču Ljubljane je v četrtek pozno zvečer avtobus Ljubljanskega potniškega prometa poskusil ugrabiti 48-letni Kranjčan. Policija je potrdila informacije Siol.net, da so osumljenca po ustavitvi avtobusa pridržali, nato pa je začel izgubljati zavest. Policisti in reševalci so mu nudili prvo pomoč ter ga oživljali, a je napadalec umrl na kraju nesreče.

48-letni Kranjčan je v središču Ljubljane vstopil na avtobus ter voznika z grožnjami in nevarnim predmetom prisilil, da ga je odpeljal proti avtocesti, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. V tem času je bilo na avtobusu nekaj potnikov.

Izjavo za javnost o ugrabitvi avtobusa LPP, ki bo na Policijski upravi Ljubljana, bomo ob 11. uri na Siol.net prenašali v živo. Vabljeni k ogledu. O incidentu bodo poročali tudi v današnjih informativnih oddajah na Planetu.

Policijo poklicala ena od potnic, voznik prevozil rdečo luč, da bi vzbudil pozornost policije

Kot smo ekskluzivno poročali na Siol.net, je na avtobus pri Drami vstopil moški srednjih let, oblečen v črno, s sončnimi očali, svetlih las in rahlo plešast. Napadalec, ki je brez naglasa govoril slovensko, je po naših informacijah z izvijačem začel groziti vozniku, nato pa je razbil steklo, ki voznika loči od potnikov.

Moški je začel groziti, da bo pobil vse prisotne, trdil je, da ima pri sebi pištolo. Kot smo poročali na Siol.net, se je kasneje izkazalo, da napadalec ni imel pištole.

Osumljenca obvladali, nato je omedlel in umrl na kraju nesreče

Policijo je poklicala ena od potnic. Voznik avtobusa je prevozil rdečo luč, s čimer je hotel vzbuditi pozornost bližnje policijske patrulje. "O dogajanju na avtobusu je policijo obvestil eden od potnikov, ki so se umaknili v zadnji del avtobusa. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj," pojasnjujejo na policiji.

Možje v modrem so avtobus ustavili na Barjanski cesti pred uvozom na avtocesto. Z uporabo prisilnih sredstev, tudi s plinskim razpršilcem, so policisti osumljenca zunaj avtobusa obvladali. V postopku po prijetju je ta začel izgubljati zavest, zaradi česar so mu policisti nudili prvo pomoč, postopek oživljanja pa so nato nadaljevali reševalci.

Kljub pomoči je osumljenec na kraju dogodka umrl. O dogajanju sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in tožilka, ki sta se udeležili ogleda kraja dogodka. Več informacij bo znanih ob 11. uri, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.