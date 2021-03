Alkoholizirani voznik v križišču zaspal za volanom

Policisti so vozniku takoj odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Pod vplivom alkohola vozil tovorno vozilo

To pa ni bil edini neodgovorni voznik, ki so ga zaradi vožnje pod vplivom alkohola včeraj obravnavali štajerski policisti. Malo po 15. uri je na nekdanjem avtocestnem mejnem prehodu Šentilj v Slovenijo vstopal 56-letni voznik tovornega vozila s slovenskimi registrskimi tablicami, ki prihaja iz okolice Slovenske Bistrice. Policisti na kontrolni točki so posumili, da moški vozi pod vplivom alkohola.

Elektronski alkotest je pokazal, da je imel 56-letnik v organizmu 1,37 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so omenjenemu vozniku prav tako odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali do streznitve. Zoper njega bodo podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, kamor bodo poslali tudi odvzeto vozniško dovoljenje.