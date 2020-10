32-letnik, ki naj bi zastrupil nekdanjo partnerko in otroka, v priporu

Preiskovalni sodnik je 32-letnemu moškemu, ki je osumljen, da je s hrano zastrupil hčerko in nekdanjo partnerko, zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskus umora odredil pripor, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Policisti so v četrtek sporočili, da so v sredo zjutraj zaradi poskusa umora odvzeli prostost 32-letnemu moškemu. Iz celjske bolnišnice so namreč prejeli obvestilo, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno mladoletno hčerko, za kateri sumijo, da sta zaužili neznano snov, piše STA.

Celjski kriminalisti so ga v petek s kazensko ovadbo pripeljali k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil sodno pridržanje.

Kot poročajo mediji, naj bi moški v preteklosti že prestajal kazen zaradi poskusa uboja partnerja nekdanjega dekleta, navaja STA.