V Zgornji Polskavi so policisti našli mrtvega 31-letnika. Po do zdaj znanih podatkih naj bi padel v potok in ob tem z glavo udaril ob skalo.

Mariborski policisti so včeraj zgodaj popoldne v potoku v Zgornji Polskavi našli mrtvega 31-letnega domačina.

Kot je sporočila policija, do zdaj zbrana obvestila in ugotovitve s kraja najdbe trupla kažejo na to, da je pokojnemu najverjetneje včeraj zgodaj zjutraj med hojo zdrsnilo na škarpi, zaradi česar je padel več kot 2,5 metra globoko v potok. Z glavo je udaril ob skalo in zaradi tega na kraju umrl.

Policisti vse okoliščine smrti še preverjajo.