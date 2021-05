Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Otroka so po nesreči z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor. Foto: Ana Kovač

V eni od mariborskih mestnih ulic se je zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodoval sedemletni otrok. Nesreča se je zgodila, ko je popustil kovinski nosilec sto kilogramov težkih dovoznih nihajnih kovinskih vrat, ki so padla na otroka in ga pokopala pod seboj, so sporočili s Policijske uprave Maribor.