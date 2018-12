Nova žrtev po eksploziji pri piramidah v Egiptu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petkovi eksploziji bombe ob turističnem avtobusu v bližini piramid v egiptovski Gizi so po najnovejših podatkih oblasti umrli štirje ljudje, in sicer trije turisti iz Vietnama in egiptovski vodnik. Ranjenih je bilo 11 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.