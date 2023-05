Najbolj trajno orodje za spreminjanje vedenja: "S hipnozo se lahko spoznaš v celoti"

Foto: Shutterstock

Kaj pa če vam povem, da to paličico že imate in da ste jo dobili ob rojstvu?

Gre namreč za hipnozo oziroma samohipnozo. Hipnoza je tehnika, stara več tisoč let. Nekateri ljudje se bojijo hipnoze, ker zmotno mislijo, da je hipnoza to, kar vidijo na odrih različnih televizijskih šovov, vendar je to daleč od resnice. Danes hipnozo načrtno uporabljajo uspešni športniki, podjetniki, vodje. Uporablja se v medicini, šolstvu, športu, podjetništvu in tako naprej. Uporablja se na vseh področjih, kjer ljudje želijo odlične, nadpovprečne rezultate. Če bi se radi tudi vi naučili hipnoze, vabljeni na sedemdnevni brezplačni spletni hipnotični izziv. Prijavite se lahko tukaj.

Tudi vi že zdaj uporabljate hipnozo oziroma samohipnozo 24 ur na dan, vsak dan, a se morda tega niti ne zavedate, predvsem pa je ne uporabljate načrtno, zavestno. Tudi drugi – odvisno od tega, koliko jim dovolite –, vplivajo na vas. Hipnotizirajo vas mediji, hipnotizirajo vas ljudje okoli vas in – kar je najpomembnejše – hipnotizirate sami sebe. Od trenutka, ko zjutraj vstanete, do trenutka, ko greste spat, imate številne misli in številne občutke. Vse, kar čez dan mislite, čutite, potem vpliva na vaše vedenje in na koncu na rezultate, ki jih dobivate v življenju.

Težava je v tem, da se večina ljudi hipnoze ni učila v šoli in je ne znajo uporabljati načrtno, zavestno, zato velikokrat ne dobijo želenih rezultatov v svojem življenju. Velikokrat imate misli, čustvena stanja, ponavljate besede, ki vam ne koristijo, ki vas samohipnotizirajo in oddaljujejo od želenega cilja. Ponavljam in poudarjam: vsaka misel, vsaka beseda je neke vrste samohipnoza.

Hipnoza oziroma samohipnoza je daleč najučinkovitejše orodje za programiranje nezavednega uma in doseganje trajnih rezultatov. S hipnozo oziroma samohipnozo lahko:

povečate karizmatičnost in komunikativnost,

odpravite nekoristne strahove, omejujoča prepričanja, neželena vedenja,

spremenite oziroma odpravite razvade (kajenje, grizenje nohtov, prenajedanje in tako dalje),

izboljšate svoje vodstvene sposobnosti,

povečate motivacijo, samozavest,

izgubite odvečno telesno težo,

izboljšate spanje in splošno počutje,

stopite iz začaranega kroga negativnih misli in umirite svoj notranji svet,

povišate svojo vibracijo in privlačite v svoje življenje, kar si želite – in ne tega, česar si ne želite,

prevzamete vajeti in odgovornost za svoje življenje v svoje roke in odločno zakorakate svojim ciljem naproti.

Če bi radi prevzeli nadzor nad svojim življenjem, če bi radi rezultate, ki si jih želite, potem je skrajni čas, da se naučite hipnoze in samohipnoze.

Prijavite se na sedemdnevni brezplačni spletni hipnotični izziv, po katerem boste lahko:

spodbudili svoj um k večji produktivnosti in ustvarjalnosti,

razvili pozitiven odnos do sebe in drugih,

odpravili negativne vzorce in omejujoča prepričanja,

izboljšali svojo samodisciplino in fokus,

postavili in dosegli cilje, ki si jih želite,

izboljšali svojo sposobnost komuniciranja in prepričljivosti,

izvajali samohipnozo za doseganje notranjega miru in sprostitve,

uporabljali praktične tehnike hipnoze za rast podjetja, povečanje prodaje v podjetju, boljše vodenje zaposlenih

in še veliko več ...

"Moram priznati, da je bila beseda hipnoza zame na začetku odvratna. Nisem vedela, kaj naj si predstavljam. Potem mi je nekako po naključju prišlo pod roke to brezplačno predavanje na spletu, ki sem si ga pač z radovednostjo ogledala, in ko sem zadevo poslušala do konca, sem videla, da je v hipnozi zelo veliko zanimivega in da z njo lahko spoznaš sebe v celoti." (udeleženka)

Vsak večer nova tehnika hipnoze

Srečamo se sedem večerov, od 16. do 22. maja 2023, od 20.30 do 21.15. Vsak večer boste spoznali novo tehniko hipnoze, kar pomeni, da boste vsak večer prejeli povsem novo znanje in nov izziv.

Dan 1: uvod v hipnozo in samohipnozo

Na prvem dnevu boste spoznali osnovne koncepte hipnoze in samohipnoze. Spoznali boste, kaj je in kaj ni hipnoza, kaj so miti o hipnozi in tudi kako lahko hipnozo uporabite sami v svojem vsakdanjem življenju. Po tej delavnici boste veliko bolj pozorni, kako vas okolica hipnotizira in tudi kakšne sugestije dobivate. Razumeli boste, da je čisto vse hipnoza oziroma samohipnoza. Spoznali boste pet korakov, kako lahko s hipnozo od težave oziroma izziva pridete do želenega rezultata. Večer bomo sklenili s posebno meditacijo, s katero boste lahko globoko in mirno spali.

Dan 2: hipnotični fenomeni in hipnotična stanja

Drugi dan je namenjen temu, da razumete razliko med možganskimi valovialfa, beta, theta, delta in gama. Možgansko valovanje, natančneje različne frekvence možganskih valov v človeških možganih, merimo v hercih (Hz) s posebno napravo EEG (elektroencefalograf). Spoznali boste tudi različne hipnotične fenomene in stanja, ki jih lahko dosežete s hipnozo. Sklenili bomo s praktično hipnozo, kjer boste spoznali uporabo enega praktičnega hipnotičnega fenomena. Odklenite potencial svojega uma s pomočjo hipnoze.

Dan 3: struktura hipnoze in samohipnoze

V obliki praktične demonstracije boste spoznali sedem korakov, ki jih morate izvesti za učinkovito hipnozo oziroma samohipnozo. Na začetku, ko se hipnoze oziroma samohipnoze šele učite, je pomembno, da upoštevate strukturo, s katero boste pri sebi ali pri drugih dosegali globlja trans stanja. Z vajo in poglabljanjem znanja bo teh sedem korakov za izvajanje hipnoze oziroma samohipnoze postalo nezavedna kompetenca. Spoznali boste tudi področja, na katerih lahko omenjeno strukturo uporabite. Obvladajte umetnost hipnoze oziroma samohipnoze.

Dan 4: praktičen primer indukcije

Beseda indukcija izhaja iz angleške besede induce, kar pomeni vzpostaviti trans. Glavni namen indukcije pri hipnozi oziroma samohipnozi je, da z njo zaobidemo tako imenovani kritični faktor. Kritični faktor je meja med zavednim in nezavednim umom. Služi temu, da nam pomaga zaščititi sebe pred nekoristnimi sugestijami iz okolice, obenem pa nas velikokrat tudi omejuje, da naredimo želene spremembe. Spoznali boste vrste indukcij, ki jih lahko uporabite v svojem življenju in se naučili konkretno praktično indukcijo, ki jo lahko uporabite takoj pri sebi ali z njo pomagate drugim. Transformirajte življenje s hipnozo in samohipnozo.

Dan 5: uporaba sider pri hipnozi in samohipnozi

Peti dan bomo raziskali uporabo sider v hipnozi in samohipnozi. Sidra so pomembno orodje, s katerim lahko poglobite trans stanja. Spoznali boste, kako lahko sidra uporabite za krepitev pozitivnih sugestij in vzpostavitev novega vedenja. Pogovarjali se bomo o moški in ženski energiji ter kako lahko s pomočjo uporabe sider ter hipnoze oziroma samohipnoze izboljšate svojo prilagodljivost pri polarnosti, ki je predpogoj za dobro komunikacijo in dobre odnose tako doma kot v službi. Naučite se sidrati pozitivne občutke in s pomočjo sider nadzirati negativne občutke.

Dan 6: sugestije za spremembo v hipnotičnem stanju

Na šestem srečanju se boste naučili, kako lahko uporabite hipnozo in samohipnozo za spremembe v vedenju in miselnosti. Skupaj bomo raziskali, kako lahko oblikujete pozitivne sugestije in afirmacije ter jih uporabite za spremembe svojega življenja. Če verjamete v moč misli, če verjamete v zakon privlačnosti, boste lahko na praktičnih primerih spoznali, kako lahko hipnozo oziroma samohipnozo uporabite za aktivacijo zakona privlačnosti v želeno smer. Spoznali boste, kako lahko s hipnozo in samohipnozo spreminjate navade, ki so glavni način, kako lahko dosežete želene rezultate v življenju. Dosezite svoje cilje s hipnozo oziroma samohipnozo.

Dan 7: poglabljanje hipnoze in globoka trans stanja

Na zadnjem srečanju se bomo posvetili naprednim tehnikam hipnoze in samohipnoze, ki omogočajo globoko trans stanje. Skupaj bomo raziskali, kako lahko uporabite te tehnike za globoko sprostitev, povečanje koncentracije in izboljšanje samopodobe. Spoznali boste tudi, kako je lahko hipnoza oziroma samohipnoza poslovna priložnost in kako lahko pripravite svoje lastne posnetke zase ali za druge. Naučite se, kako vzpostaviti hipnotično stanje in poglobiti trans, v katerem lahko delate globlje in trajne spremembe.

Sedemdnevna delavnica je povsem neobvezujoča in brezplačna. Izkoristite priložnost, da pridobite nova znanja zase oziroma da boste z njimi pomagali drugim povsem brezplačno. Ko spremenite svoje misli, boste spremenili vedenje. Ko spremenite vedenje, se spremenijo rezultati, ki jih dobivate! Hipnoza je najbolj trajno in globinsko orodje za spreminjanje vedenja in doseganje želenih rezultatov v življenju.

Primerna za katerokoli področje življenja

Hipnozo torej lahko načrtno uporabite na kateremkoli področju življenja, zato bi se je morali naučiti že v osnovni šoli. Hipnoza vam lahko pomaga spreminjati vrednote, prepričanja in vedenje. Ko spremenite vedenje, boste spremenili rezultate, ki jih dobivate v življenju.

Tukaj je le nekaj primerov številnih rezultatov ljudi, ki so se pri nas naučili uporabljati hipnozo in samohipnozo:

po 37 letih sem prenehala kaditi,

partner se je vrnil k meni in otroku,

po 17 letih sem prvič spet šla na zmenek,

dosegla sem 35 odstotkov zmanjšanje telesne teže,

odpravil sem strah pred letenjem,

končno spim vso noč,

našla sem partnerja, s katerim imava ljubeč odnos in tudi poslovno sodelujeva,

promet se je v petih letih povečal z 1,2 na 11 milijonov evrov,

končno sem zbral pogum in začel nastopati na odru,

našel sem ljubezen svojega življenja …