Grozljivo odkritje: v hiši našli tri trupla, iščejo domnevnega morilca

V zvezni deželi Porenje-Pfalško na zahodu Nemčije poteka obsežna iskalna akcija, potem ko so v stanovanjski hiši v eni od vasi v nedeljo našli trupla treh ljudi. Ni znano, kdo naj bi jih umoril, in tudi ne, ali gre za enega ali več storilcev. V iskalni akciji sodelujejo posebne policijske enote in helikopter, poročajo nemški mediji.

Policisti so trupla treh članov iste družine našli v nedeljo zjutraj v vasi Weitefeld. Po prvih ugotovitvah so bili 47-letni moški, 44-letna ženska in 16-letni fant, ki so v vasi živeli že več let, umorjeni v noči na nedeljo.

Sumijo, da je storilec iz družinskega kroga

Za zdaj ni znano, kdo naj bi jih umoril, in tudi ne, ali gre za enega ali več storilcev. "Na kraju kaznivega dejanja so opazili enega človeka, domnevno moškega, a ne moremo izključiti možnosti, da so v ozadju še druge osebe," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes dejal tiskovni predstavnik policije. Številni indici kažejo, da storilec prihaja iz družinskega kroga umorjenih, še poroča DPA.

Podrobnosti o orožju, uporabljenem pri umoru, zaradi preiskave, ki je v teku, tiskovni predstavnik policije ni želel izdati. Foto: Guliverimage

Omejen dostop, obsežna preiskava

V iskalni akciji sodelujejo posebne policijske enote, uporabljajo tudi helikopter. Policija je onemogočila dostop do vasi z okoli 2.200 prebivalci, vsa vozila, ki vstopajo v Weitefeld ali izstopajo iz njega, pa pregledujejo.

Policija okoliškim prebivalcem svetuje, naj ostanejo doma, in jih opozarja, naj ne pobirajo avtoštoparjev. Domnevajo namreč, da bi lahko osumljenec ali osumljenci potovali na ta način.

Preiskava še ni končana. Foto: Guliverimage