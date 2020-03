Gorivo od jutri cenejše

Padanje cen nafte zaradi epidemije koronavirusa bo pocenilo pogonsko gorivo. Cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest se bodo v torek znižale. Bencin bo cenejši za šest centov, dizel pa za malenkost manj.

Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo v prihodnjem 14-dnevnem obdobju treba na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest odšteti 1,205 evra. Cena dizelskega goriva se bo medtem znižala za 5,7 centa na 1,146 evra na liter, so izračunali pri Petrolu, piše STA.

Zaradi koronavirusa padajo cene nafte

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.

Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta.

Epidemija novega koronavirusa v zadnjem času potiska cene nafte vse bolj navzdol. Vlagatelji se bojijo, da bo vodila v upočasnitev gospodarske rasti in s tem zmanjšanje povpraševanja po nafti po vsem svetu, po petkovem neuspelem dogovoru držav skupine Opec+ za dodatno zmanjšanje črpanja pa so cene v začetku tega tedna dodatno strmoglavile in se gibljejo okoli najnižjih ravni od začetka leta 2016, še navaja STA.