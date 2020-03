Zaščita pred koronavirusom in ostalimi v štirih korakih - holistični pristop #foto

Zdaj je čas dejanj. Čas zavedanja, da smo mi odgovorni za svoje zdravje in da smo tudi mi tisti, ki lahko za svoje zdravje največ naredimo. In naj bodo ta dejanja smiselna, namenska in ustrezna. Obstajajo namreč bolj učinkoviti, koristni in pomembni ukrepi kot kupovanje konzerv fižola na zalogo.

Če znamo izstopiti iz vloge žrtve, kjer samo čakamo, da nas zadane ter ohranimo zdravo in mirno pamet ter se pripravimo na edini, najbolj učinkovit način, torej tako da vzdržujemo trden imunski sistem in ga z določenimi protokoli še okrepimo, nadgradimo.

Na takšen način pa se ne bomo zaščitli le pred korona virusom, temveč pred vsemi ostalimi virusi, pozitivni učinki na telo pa bodo trajali še dolgo po tem, ko bo vse to dogajanje s korona virusom za nami.

Trden imunski sistem ni le zagotovilo, da bomo ostali zdravi, temveč da bomo tudi v boljšem mentalnem stanju, se boljše počutili, bilo bolj produktivni, lažje delali in obvladovali vse družinske obveznosti.

1. KORAK: SPANJE

Ponoči se dogajajo pomembni procesi razstrupljanja, zato potrebujemo kakovosten spanec, ki pa ga ne moremo nadoknaditi zjutraj ali čez dan, zato je zaradi hormonskih procesov in drugih razstrupljevalnih procesov tudi v možganih, nujno da smo v postelji najkasneje ob 22.00 uri. Lahko še kaj preberemo, vsekakor pa NE GLEDAMO televizije in ekranov po 19.00 uri, saj s tem motimo procese sproščanja hormonov, kortizol pa ostane previsok, da bi sploh lahko zaspali.

2. KORAK - TELOVADBA

Ne govorimo o fitnesu, govorimo o zdravem gibanju zato, da imamo pretočno telo, da kri kroži, saj prinaša hranila in kisik našim celicam. Najbolj bistvena je jutranja telovadba, razmigovanje, tudi čez dan pa lahko kaj naredite na način, da raje uberete stopnice kot dvigalo.

Kaj pa ljudje, ki ne morejo telovaditi?

Obstajajo triki za nepokretne, tiste, ki imajo poškodbe ali pa so morda malo leni. Cirkulacijo sprožajo določene snovi v hrani, ki jih najdemo recimo v kurkumi - to je kurkumin, zato ljudje, ki ne morejo veliko migati jemljejo kurkumin, pa dosežejo učinke, kot bi telovadili. Seveda je kurkumin odličen tudi pri vnetjih, bolečinah, anksioznosti in še za vrsto drugih težav, zaščita možganov ter podobno.

3. KORAK - VODA

Mi smo bitja vode, zato jo potrebujemo več, kot jo dejansko pijemo. Voda iz telesa odnaša strupe, toksine, vse, kar naše telo obremenjuje, zato je bistveno spiti dovolj tople vode!

Dnevno spijte dovolj vode. Foto: Getty Images

4. KORAK - PREHRANA

Seznam živil smo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki na področju nutricionizma, biohackinga, anti-age strokovnjakov ter drugimi, ki so upoštevali celične in hormonske procese v telesu, delovanje imunskega sistema, endokanabinoidnega sistema pa tudi glikemični indeks, razpoložljivost ter druge kriterije, ki so ključni za ta čas!

PREGLED PO OBROKIH

Ko vstanete, minimalno 3-4 dcl tople vode, kateri lahko dodate limono ali jabolčni kis.

Zakaj topla voda? Ker boste tako prihranili energijo svojemu telesu, ki mora sicer to vodo ogreti na telesno temperaturo.

ZAJTRKI MALICE KOSILA in VEČERJE 80 % naj bo zelenjave PREHRANSKA DOPOLNILA ajdova ali prosena kaša z začimbami (cimet, kardamon, kurkuma) ter semeni (konopljina, sezamova, sončnična) ekološko jabolko narezana s cimetom ali hruška (za dovolj vlaknin) ZELO POMEMBNO: Vsak dan velika skleda solate: radič, špinača, različna zelenolistnata zelenjava, por, dodatek semena. Zakaj? To je hrana za dobre bakterije! ZELO POMEMBNO: Vsak dan 1-2 celi kapalki ekološkega D3 in K kompleksa ovseni ali pirini kosmiči z začimbami in semeni ter oreščki ZELO POMEMBNO: izdatna količina vode (predvsem dopoldan je to pomembno) Manj mesa in težke hrane, več lahko prebavljive hrane, da telo ne obremenjujemo s prebavo po nepotrebnem. ZELO POMEMBNO: 1 vrečka Eko zelenja z ekološkimi kalčki, algami, travami ipd. pirine ter ajdove palačinke z zelenjavnim namazom in semeni ter avokadom namočeni oreški in jogurt s chia semeni in drugimi semeni Ajdova, prosena kaša z zelenjavo (izogibajte se žitom z glutenom) ZELO POMEMBNO: Ko greste od doma si naoljite nosnice z živico (smolo sibirske cedre) pirin ali ajdov kruh z zelenjavnim namazom in avokadom 1 vrečka eko zelenja (še posebej priporočljivo v tem času) Enolončnice, juhe, jote, sarme in dobrote na žlico, ki pogrejejo ZELO PRIPOROČLJIVO, sploh če ne uspete vzdrževati dobrega jedilnika: PROBIOTIK s PREBIOTIČNI MEŠANICO! sveže iztisnjeni sokovi, ingverjev čaj ter drugi domači čaji smuti z ingverjem, zelenolistnato zelenjavo ter semeni Zelenjavni narastki PRIPOROČLJIVO: Za tiste, ki imajo veliko obveznosti in skrbi: Adaptogen čaga + eleuterokok ali čaga + rožni koren ZELO POMEMBNO česen (narežete kolobar na več rezin in vsak dan po 2 rezini) Kos polnozrnatega kruha in hummus (namaz iz čičerike poln beljakovin) ZELO KORISTNO Fermentirana hrana: kislo zelje, kimchi, kruh z drožmi PRIPOROČJIVO: B complex po kosilu z dodanim vitaminom C



Ostala živila, ki jih je vredno umestiti v jedilnik:

Zelenjava: brstični ohrovt, kodrolistnati ohrovt, cvetača, brokoli, olive, paprika, gobe, zelje, koromač, redkev, šparglji, por, leča (rdeča, zelena, črna), artičoke, fižol, grah.



Sadje ter oreščki: borovnice, mandlji, orehi, sliva, robida, malina, grenivka, pistacije, jabolka, hruške, suhe marelice, kivi, brusnice, grozdje, datlji.



Napitki: kurkumin mleko (pred spanjem), pravi ekološki kakav, koprivin čaj, ingverjev čaj in drugi domači čaji, kokosova voda, brezova voda.

ZELO POMEMBNO:

Izberite ekološko kvaliteto, še bolje iz biodinamične pridelave, kar lahko dobite. Takšna hrana ima neprimerljivo večjo moč!

Pri prehranskih dopolnilih prav tako izbirajte visoko kakovostne in od ponudnika, ki mu povsem zaupate, da so vsa testiranja, vsi testi in da je zadeva povsem neoporečna.



Seznam živil, ki jih v času koronavirusa NE uživajmo , torej izločimo iz prehrane!

Na takšen način bomo bistveno prispevali k temu, da ostanemo zdravi, da procesi v našem telesu dobro potekajo, da imamo dobro črevesno mikrofloro, ki bo sama opravila z vsemi nepridipravi (beri VIRUSI), ki bodo prišli v naše telo!

Izločite ali vsaj omejite:

ZAJTRKI: koruzni kosmiči, krekerji, riževi kosmiči, navadni musliji (preveč sladko), navaden kruh z marmelado in maslom, pecivo, krofi, rogljički.



MALICE: rogljički, krof ter ostalo pecivo predvsem iz listnatega testa, burek, karkoli iz vrečk in hitrih pakiranj, vnaprej pripravljeni sendviči iz bencinskih črpalk in pakirani, beli kruh, toast, vaflji, mlečni jogurti in mlečni namazi.



KOSILA: burgerji, pizze (razen če je kakšno konopljino testo in veliko zelenjave + velika skleda solate), odmrznjeni vnaprej pripravljeni obroki, vsa cvrta hrana, svinjina.



NAPITKI: energijske pijače, vsi sokovi (četudi piše, da je 100%), gazirane pijače, vse kar je iz tetrapaka.

Za vsa vprašanja, priporočila smo vam na voljo na 02 6200 230 ali www.klepetobkavi.si.

Napišete lahko tudi e-pošto na info@klepetobkavi.si