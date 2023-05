V Ljubljani znova na ogled mačje manekenke

Mačke bodo na ogled danes od 10. do 19. ure in v nedeljo od 10. do 18. ure v ledeni dvorani hale Tivoli.

Foto: Shutterstock

Čez vikend bodo na svoj račun znova prišli mačjeljubci. V ljubljanski hali Tivoli bodo namreč na ogled različne pasemske in domače mačke, ki se bodo potegovale za prestižne nazive najlepših po pravilih krovne mednarodne felinološke zveze. Vsakoletne razstave se običajno udeležijo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije in tujine.

Vsakoletno mednarodno razstavo mačk prireja Felinološko društvo Ljubljana. Razstave se običajno udeležijo razstavljavci in vzreditelji iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske ter ostalih bližnji držav.

Na ogled okoli 250 mačk

Tovrstne razstave običajno ponujajo na ogled okoli 250 mačk "različnih pasem v pisanih barvnih odtenkih, od enobarvnih do večbarvnih, progastih, pikastih ali brez vzorca, od dolgodlakih do tistih brez dlake, od velikih do malo manjših". "Nekatere predstavnice pasem so v slovenskem prostoru zelo redke ali pa jih celo ni, kar je le še en razlog več za obisk naše razstave," so v informaciji za obiskovalce na spletni strani zapisali organizatorji.

Mačke bodo na ogled danes od 10. do 19. ure in v nedeljo od 10. do 18. ure v ledeni dvorani hale Tivoli, obiskovalci pa bodo vsak dan lahko tudi sami glasovali za najlepšo mačko po svojem izboru. Lahko si bodo ogledali predstavitve različnih pasem, brezplačno pa bodo zanje dostopne informacije o pravilni oskrbi mačk in življenju z njimi. Tudi letos bo svoje delo predstavilo društvo za zaščito in varstvo živali.