Tako boste pred dopustom kar najbolje poskrbeli za svoje ribe

Ribe hranimo z uravnoteženo in raznoliko hrano, ki jo izberemo glede na vrsto rib. Foto: Shutterstock

Izbira akvarija

Pri izbiri akvarija je najpomembnejša velikost glede na vrsto rib. Zagotoviti jim moramo okolje, ki bo najbolj podobno njihovemu naravnemu okolju v morju oziroma jezeru. Primernejši so večji akvariji, ker imajo v njih ribe več prostora za plavanje. V manjšem akvariju voda tudi hitreje postane onesnažena, kar slabo vpliva na ribe.

Rastline v akvariju

Pri izbiri rastlin za akvarij ne smemo misliti samo na njihovo estetsko vlogo, temveč tudi na to, katere bodo najbolj ustrezale naši izbrani vrsti rib. Rastline za ribe pomenijo skrivališča, podobno kot v naravi. Imajo tudi ekološko vlogo, saj proizvajajo kisik, absorbirajo za živali nevarne snovi v vodi in preprečujejo čezmerno rast alg. Za bujno rast moramo zanje skrbeti tako kot za tiste rastline, ki jih imamo na okenski polici. Za to poskrbimo s hranilno podlago v akvariju.

Temperatura vode

Ohranjanje pravilne temperature vode je zelo pomembno, saj lahko negativno vpliva na zdravje naših rib. Temperatura je odvisna od vrste rib. Če imamo doma tropske ribe, mora biti voda topla, ponavadi je to nekje med 24 in 28 °C. V akvarij lahko namestimo grelnik, ki vzdržuje stalno temperature, to pa lahko nadzorujemo s termometrom. Pri namestitvi termometra je treba paziti, da ga ne postavimo na mesto, ki je izpostavljeno soncu ali drugim toplotnim virom.

Z vzdrževanjem dobre kakovosti vode, zagotavljanjem ustrezne prehrane in pripravo primernega rastlinskega okolja bodo ribe ostale zdrave in bodo veselo plavale po vašem akvariju. Foto: Shutterstock

Filtriranje vode

V akvarij moramo namestiti tudi filter, ki absorbira strupene in nevarne snovi v vodi. Filtracija mora biti tako mehanska kot tudi biološka. Pri prvi gre za odstranjevanje večjih delcev. Za to se lahko kupimo filtrirne gobice, v katere se ujamejo delci. Za biološko filtracijo pa se uporabljajo spužve ali aktivno olje. Ti razgrajujejo škodljive organske snovi v anorganske.

Redno čiščenje filtrov je obvezno.

Hrana

Ribe hranimo z uravnoteženo in raznoliko hrano, ki jo izberemo glede na vrsto. Hrano jim moramo nasuti večkrat na dan, najbolje od dva- do trikrat. To naredimo, ko luč v akvariju gori nekaj časa, da se imajo ribe čas prebuditi. Opazovati pa moramo, da hrano pojejo v nekaj minutah, saj se lahko sicer zgodi onesnaženje akvarija in se pojavijo zdravstvene težave. Vsake toliko časa jim lahko namenimo tudi kakšen priboljšek, na primer zmrznjeno živo hrano.

Za konec je treba še enkrat poudariti, da nimajo vse vrste rib enakih potreb in se moramo o teh vnaprej dobro pozanimati. A z vzdrževanjem dobre kakovosti vode, zagotavljanjem ustrezne prehrane in pripravo primernega rastlinskega okolja bodo ribe ostale zdrave in bodo veselo plavale po vašem akvariju.