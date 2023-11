Tako boste najbolje poskrbeli za hišne ljubljenčke med praznovanji

Bleščeči ognjemeti in hrupne petarde so že dolga leta stalnica raznih praznovanj, predvsem pa so prisotni decembra, pred praznovanjem novega leta. Ob spektakularni predstavi treskajoče svetlobe ljudje ponavadi uživamo, a naši hišni ljubljenčki to doživljajo drugače. Učinki ognjemetov in petard na naše kosmate prijatelje segajo vse od blage tesnobe do nepopisnega strahu, kar njihovim lastnikom povzroča vedno več skrbi.

Pretanjeno uho

Eden glavnih vzrokov, da je odziv živali na pirotehnične izdelke tako negativen, je izostren sluh. To velja predvsem za pse in mačke. Petarde so tako zaradi glasnih pokov in ostrega žvižganja za njih grozljive. Nenaden hrup hišnim ljubljenčkom sproži stresni odziv, kar vodi do povišanega srčnega utripa, sopihanja, tresenja in poskusov skrivanja.

Odzivi na hrup …

Strah pred petardami se pri psih kaže na različne načine. Nekateri postanejo vidno zaskrbljeni, živčno hodijo gor in dol ali pa iščejo zatočišče v osamljenih kotičkih. Drugi lahko stres pokažejo na bolj destruktiven način. To vključuje žvečenje raznih predmetov, kopanje ali celo poskus pobega od doma. Po drugi strani pa mačke strah izkazujejo tako, da se pretirano umivajo, nočejo jesti ali pa se skrivajo pod pohištvom.

Strah pred petardami se pri psih kaže na različne načine. Foto: Shutterstock

… in nenadno svetlobo

Na počutje naših ljubljenčkov ne vpliva le hrup, motijo jih tudi nenadni bliski svetlobe. Živali te nenadne izbruhe svetlobe zaznavajo drugače kot ljudje, saj jih dezorientirajo in povečajo njihovo tesnobo. Še hujše pa je za živali z občutljivim vidom, ki vse to dogajanje prenašajo še precej težje, ker gre pri ognjemetih za hitro spreminjanje jakosti svetlobe. Živali posledice čutijo še dolgo po tem, ko poči zadnja petarda ali izzveni zadnji ognjemet. Stres lahko traja več ur ali celo dni ter vpliva na spanec živali in njihove vedenjske vzorce. Dolgotrajen stres ima negativen učinek tudi na telesno zdravje živali.

Foto: Shutterstock

Ljubeče in varno

Kot odgovorni lastniki se moramo dobro zavedati vpliva pirotehnike na naše ljubljenčke. Pomagamo jim lahko tako, da zanje ustvarimo varno okolje. To naj bo topel, zaprt prostor, kjer živalim predvajamo pomirjujočo glasbo in jim zagotovimo udobno skrivališče, kamor se lahko umaknejo in kjer se počutijo varne. Vsekakor naj nas ne spremljajo na prizorišča tovrstnih praznovanj, kjer jih poleg vsega naštetega tudi zelo moti prevelika množica ljudi. Kot družba pa moramo naša praznovanja omejiti in pomisliti ne samo na sebe, pač pa tudi na naše kosmate prijatelje in njihovo dobro počutje ter varnost.