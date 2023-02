Robbie Williams prihaja v Pulj: podarjamo dve vstopnici #nagradnaigra

Robbie Williams, eden najboljših pop izvajalcev vseh časov, bo konec junija nastopil v puljski Areni. S turnejo po Evropi XXV bo slavil 25 let samostojne glasbene kariere. Na koncertu bo zapel številne največje uspešnice, ki jih predstavlja tudi na istoimenskem albumu XXV, v novi in orkestrirani različici.

Izjemen vokalist, zabavljač in velik ljubitelj mačk

Robbie Williams je zaslovel z uspešnicami iz fantovske skupine Take That, preden je začel samostojno pevsko kariero. Po srcu je zabavljač in velik ljubitelj malih hišnih živali. Je lastnik štirih psov in dveh mačk, Elvisa in Priscille, ki lepo dopolnjujeta njegovo družino. S še štirimi otroki je to zanj dom v pravem pomenu besede. V življenju je imel veliko mačjih prijateljev, kar ga je spodbudilo k sodelovanju z vodilno blagovno znamko mačje hrane Purina.

Muc Felix, obraz blagovne znamke, in svetovna superzvezda Robbie Williams sta združila moči in v začetku leta premierno predstavila novo glasbeno uspešnico Super je biti muc, v kateri slavita mačje življenje. Nova kampanja razkriva, da večina hišnih mačk živi svoja najboljša življenja, tako kot Felix, edinstven in bister muc.

"Bistri muc Felix je jamstvo za najboljši scenarij, ki združuje najljubšo mačjo hrano in mačjo nagajivost. Če k temu dodamo še megazvezdnika Robbieja Williamsa, je s tem popolnim parom zabava zagotovljena," je dejala Daria Milolož, produktna vodja za blagovno znamko Nestlé Purina.

Kaj je torej boljše od Robbieja Williamsa? Robbie in Felix skupaj.

Če ste tudi vi lastnik kosmate kepice, veste, kako blagodejno vpliva na vaše počutje

Ne glede na to, ali živite z ljubko mačko, ki se rada pretihotapi v vaše naročje in vas zaupljivo dregne, da jo pobožate, ali s tihim introvertom, ki ima rad svoj prostor, je mačka v vašem domu lahko enako nagrajujoča in koristna kot prijateljstvo z drugimi živalmi. Mačka ima sposobnost, da pomiri vaš živčni sistem in zagotovi takojšnjo sprostitev. V vaše življenje prinese veliko zabave in igre. Čeprav so mačke neodvisne živali, ki rade lovijo in raziskujejo po svoje, so tudi zelo ljubeče do svojih lastnikov in ljudi, ki jim zaupajo. Večina mačk se ob koncu dolgega dneva rada zvije v vašem naročju, medtem ko gledate televizijo ali berete knjigo. Preprostost tega dejanja lahko povzroči popolno sprostitev, kar pomaga pri tem, da z lahkoto preživite večer brez teže dneva na svojih ramenih.

S svojo prefinjeno eleganco so mačke lahko muza marsikateremu umetniku. Slavni zvezdnik Robbie Williams v njih najde navdih pri ustvarjanju svoje glasbe. Občuduje to, kako njegova mačka prespita ves dan, ponoči pa lahko skupaj uživata v norčijah. Zlahka se poistoveti z njima – ko ves svet spokojno spi, nastajajo njegove največje uspešnice, družbo pa mu delata le Elvis in Priscilla.

Mačke so super družba in imajo pozitiven vpliv tako na splošno zdravje kot razpoloženje. Študije so namreč pokazale, da družba mačk lahko zniža raven stresa in tesnobe ter zmanjša tveganje za nekatere bolezni. Poleg tega je njihove predenje zagotovo eden bolj pomirjujočih zvokov in lahko terapevtsko vpliva na vaše počutje in misli.

Mačke ne zahtevajo veliko časa od vas

Preprosto božanje je običajno dovolj, da osrečite tako njo kot sebe. Lastništvo mačke bo v vaše življenje prineslo tudi veliko ljubezni. Morda je najbolj privlačna lastnost mačk to, da so zelo nezahtevni hišni ljubljenčki, ne potrebujejo dnevnih sprehodov, šolanja in pogoste nege. Poskrbite le, da imajo na voljo mačjo hrano in vodo ter lahko dostopno stranišče.

Ker so tako neodvisne živali, znajo same poskrbeti za igro – ure in ure so lahko zaposlene le s prebijanjem po kotičkih vašega doma. So odlična izbira ne glede na to, ali živite v veliki hiši ali manjšem stanovanju.

Mačke so zelo tihe, običajno mijavkajo le, ko so lačne. So izredno nemoteče, zato ste lahko brez skrbi, da bi vas mačka, ki prosi za pozornost, zmotila pri pomembnem opravilu. Mačka je izjemno primeren ljubljenček, če večino dela opravite od doma. Poleg vsega bo poskrbela, da v vašem domu ne bo glodavcev in žuželk. Veliko mačk nadvse uživa v uničevanju muh in pajkov.

Živijo relativno dolgo, celo do 20 let, zato je najtežja faza sobivanja z mačko prav ločitev od nje.

Čeprav so neodvisne, so še vedno velika odgovornost

Tako kot vsako živo bitje tudi mačke potrebujejo predanega lastnika, da ostanejo srečne in zdrave. Če imate mačko večinoma v notranjih prostorih, poskrbite, da ima dostop do mačjega stranišča ali izhod na vrt. Poskrbite za redno krtačenje njene dlake, s čimer boste preprečili, da bi bil vaš dom poln dlak. Ker obožujejo praskanje, je dobra naložba mačji praskalnik, ki vam lahko prihrani tudi marsikatero frustracijo.

Svojemu hišnemu ljubljenčku zagotovite uravnoteženo prehrano v zmernih količinah. Posodica za hrano naj bo dovolj stran od njenega stranišča, da preprečite kakšno neljubo okužbo.

So majhna in občutljiva bitja, ki rada raziskujejo okolje, v katerem živijo. Čeprav Robbie Williams za njih pravi, da v svoji prisrčni podobi skrivajo levje srce, spremljajte, kje se vaša mačka potika, in poskrbite za njeno varnost.