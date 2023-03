Poznate ta pogled: "Nisem bil jaz, sem pa videl, kako se je vse samo uničilo"?

Idilični sprehodi s psom po prebujajoči se spomladanski naravi so zelo blagodejni za naše počutje, saj zmanjšajo občutke stresa. To je tudi razlog, da se veliko ljudi sploh odloči za štirinožnega kosmatinca, ki nas kar spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu.

Sproščeni sprehodi ali možnost za kakšno potegavščino? Foto: Shutterstock

S sprehoda se ponavadi vrnemo spočiti, polni novih zamisli in sveže energije, tako da se lažje lotimo vseh obveznosti, ki nas čakajo čez dan. Sprehodi s psom v naravi so zelo prijetna izkušnja tako za nas kot za našega psa.

Foto: Shutterstock

Po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo leta 2021 v Sloveniji več kot 243 tisoč registriranih psov, kar je 13 odstotkov več kot leta 2014. Centralni register psov, ki zajema tudi podatke o mačkah, še navaja, da je v Sloveniji približno 32 tisoč mačk, ki so označene z mikročipom. Številke so verjetno veliko višje, saj je vpis mačk v register prostovoljen.

Kot lastnik psa pa smo odgovorni, da med sprehodom in drugimi aktivnostmi na prostem poskrbimo po eni strani za varnost in dobro počutje svojega psa, po drugi strani pa za varnost ljudi in živali v okolici oziroma tistih, ki jih srečamo na sprehodu.

Zato je že takoj, ko dobimo kužka, pomembno, da psa vpišemo v pasjo šolo in tako poskrbimo za pravilno vzgojo že od mladih nog. Pes mora vedeti, kaj je primerno vedenje in kaj ne, ter se naučiti poslušnosti na ukaz. Učenje osnovnih ukazov, kot so "sedi", "lezi", "vstani" in "pusti", nam lahko pomaga zmanjšati tveganje za neprimerno vedenje.

V šoli se bo pes tudi socializiral, kar je zanje ključnega pomena. Če pes ni navajen na druge ljudi in živali, se lahko prestraši ali postane agresiven, kar lahko vodi do škode. Kot lastniki svojega mladega kužka čim večkrat izpostavljamo varnim stikom z drugimi ljudmi in živalmi ter ga postopoma navajajmo na različne situacije.

Lastnik psa je odgovoren za vedenje svojega hišnega ljubljenčka. Foto: Shutterstock

Z upoštevanjem nasvetov strokovnjakov glede vzgoje in nege psa ali mačke lahko zmanjšamo možnost, da bi naša žival komu povzročila škodo. Pomembno je, da se zavedamo svoje odgovornosti kot lastnik psa in da poskrbimo za varnost svojega psa ter varnost drugih ljudi in živali v svoji okolici. V obligacijskem zakoniku je namreč zapisano, da je za škodo, ki jo povzroči žival, odgovoren njen imetnik.

Varno raziskovanje in tekanje okrog hiše

Pes, ki lahko veliko raziskuje in se igra, je zadovoljen in miren. Foto: Shutterstock

Pes, ki ima tudi dostop do vrta oziroma dvorišča okrog hiše, bo veliko bolj varen pred raznimi nevarnimi situacijami, če okolico hiše ogradimo, tako da bo lahko prosto tekal in raziskoval le neposredno bližino hiše. Sicer pa ga moramo imeti vedno na povodcu in pod nadzorom, saj ne moremo vedeti, kako se bo odzval na druge živali. Le redkim lastnikom uspe psa tako vzgojiti, da je popolnoma podrejen lastnikovim ukazom in se vedno vede predvidljivo.

Če želimo narediti vse, da se bo pes počutil udobno, sproščeno, varno in zadovoljno, moramo redno skrbeti tudi za kakovostno prehrano in dosledno nego. Pri tem ne smemo pozabiti na redne obiske pri veterinarju, ki nam bo svetoval, kako ukrepati ob morebitnih zdravstvenih težavah, kako ga negovati in kako se lotiti notranjih in zunanjih zajedavcev, ki načenjajo tudi počutje psa, kar lahko vodi do pojava neželenega vedenja.

Veliko igre in zabave, zaposlitev kužka je nujna

Kdo se ne bi stopil, ko nas kuža takole pogleda izpod čela? Foto: Shutterstock

Lastniki psov se morajo zavedati, da so za duševno zdravje hišnih ljubljenčkov ključne tudi igra, zabava in miselne naloge. Pes oziroma maček, ki se ves čas dolgočasita, bosta razvila veliko neželenih vedenj, ki jih bomo težko na hitro odpravili. Med takšnimi so napadanje ljudi in živali, uničevanje stvari, panično in agresivno vedenje.

Popolno uničenje okrasne blazine ali natrgane zavese, spraskano pohištvo in razmetano sveže oprano perilo … dokler se vse to zgodi v zavetju doma, smo varni pred raznimi tožbami. Ko nas kuža pogleda s tistim nedolžnim pogledom in nam ukrade srce, mu seveda takoj oprostimo. Lotimo se pospravljanja in sanacije prostora in samo upamo lahko, da ne bo kdaj kaj škodljivega storil še na sosedovi posesti, se lotil igračk sosedovega kužka ali uničil sosedovega pridelka. Takrat nam pogled, ki sporoča: "Oh, nisem bil jaz, sem pa videl, kako se je vse samo uničilo," ne bo kaj dosti pomagal. Morali se bomo pogovoriti z odvetniki.

Vsak trenutek s kužki je lahko odlična priložnost za učenje in trening poslušnosti. Foto: Shutterstock

