Po treh letih skrbi končno našla pot domov

Čudeži čipiranja

Mucka ŠuŠu je spet na varnem doma. Foto: Zavetišče Ljubljana Dober primer, ki pokaže, kako koristno je čipiranje, je zgodba mucke ŠuŠu, ki se je po treh letih vrnila k lastnici.

ŠuŠu se je izgubila februarja 2015 in lastniki so jo ves čas obupano iskali. Muca se je novembra 2017 znašla v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana, in ker je imela čip, so lahko poklicali presrečno lastnico in ji jo vrnili. Od doma sta ŠuŠu in njena (na novo najdena lastnica) napisali: "Čudeži se dogajajo. Po skoraj treh letih, več kot stotih natisnjenih plakatih in neštetih urah iskanja gre naša ŠuŠu domov. Sreča je nepopisna. Ljudje, čipirajte svoje mačke. Hvala, Zavetišče Ljubljana!"