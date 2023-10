Najboljši družinski pes

Po naravi so zlati prinašalci izredno družabni in prijateljski. Znani so po nežnem in potrpežljivem značaju, zato so primerni tudi za družine z majhnimi otroki.

Foto: Guliverimage

Ena izmed najbolj znanih in najbolj priljubljenih pasem na svetu so zlati prinašalci. Prepoznavni so po svojem prijaznem in igrivem značaju, zlatem kožuhu in inteligenci. So idealni družinski psi, ki že dolga leta osvajajo srca ljubiteljev psov.

Prihajajo iz Škotske

Zlati prinašalci so doma na Škotskem, kjer so pasmo prvič registrirali sredi 19. stoletja. Nastala je s križanjem danes izumrlega rumenega prinašalca, tweed vodnega španjela, irskega setra in krvosledca. Želeli so vzgojiti lovskega psa, ki bi bil zmožen loviti tako na kopnem kot tudi v vodi.

Kot pove že ime, imajo zlati prinašalci sijočo dlako zlate oziroma pšenične barve. Krzno je vodoodporno, v hladnejših dneh jih greje in jim zagotavlja lažjo plovnost pri plavanju. Ker so bili nekoč lovski psi, imajo za to prilagojen gobec. Njihov ugriz je nežen, da svojega plena ne bi poškodovali. V gobcu lahko nosijo celo surovo jajce, ne da bi ga zdrobili. Ker spadajo med pse prinašalce, je v njihovi naravi, da radi naokoli prenašajo stvari, pa naj bodo to palice, igrače, oblačila ali kaj drugega.

Foto: Guliverimage

So izredno prijazni ...

Po naravi so ti psi izredno družabni in prijateljski. Znani so po nežnem in potrpežljivem značaju, zato so primerni tudi za družine z majhnimi otroki. Prav tako se dobro razumejo z drugimi hišnimi ljubljenčki. Radi se družijo z lastniki, s katerimi pogosto spletejo globoke čustvene vezi. Njim so tudi neomajno zvesti in do njih zaščitniški, ne da bi bili pri tem agresivni. So izredno prilagodljivi na različna bivalna okolja, pomembno je le, da jim omogočamo dovolj gibanja.

… in tudi pametni

Spadajo med ene od inteligentnejših pasem. Ni jih težko trenirati, učiti ukazov ali trikov. Dobri so tudi v pasjih športih. Prav tako so zelo energični, zaradi česar potrebujejo redno vadbo. To je lahko tek, igra prinašanja žoge ali pa preprosto dolg sprehod – v vsakem primeru bodo uživali ob druženju z lastnikom. Vse življenje ohranjajo mladosten in igriv duh.

Pomagajo nam pri stresu

Zlate prinašalce pogosto vidimo tudi v vlogi terapevtskih psov zaradi njihove pomirjujoče in zveste narave. Njihova družba znižuje našo raven stresa in anksioznosti. Delujejo lahko tudi v vlogi psa vodnika ali pa kot reševalni psi, če se za to izučijo.

Zlati prinašalci so najboljša izbira psa za vse, ki iščejo ljubečega in zvestega kosmatega spremljevalca. V težkih časih nam bodo stali ob strani, v dobrih pa nas nasmejali s svojo igrivostjo. Vsekakor nam z njimi nikoli ne bo dolgčas.