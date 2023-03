Išče dom: kuža Mačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Objavljamo predstavitve živali, ki so na voljo za posvojitev v Zavetišču Ljubljana.

Foto: Zavetišče Ljubljana Kuža Mačo spominja na bolj čokatega nemškega lovskega terierja.

Tehta okoli deset kilogramov. Pred prihodom v zavetišče je živel privezan na verigi. Do ljudi je prijazen, drugim živalim ni naklonjen.

Sam si izbere, kateri psi so mu všeč in bi se želel z njimi igrati. Poln je energije, je zelo igriv in obožuje igrače. Je sobno čist.

Datum rojstva: 13. 5. 2019

Je celovito oskrbljen in ima potni list.