Dve težavi, ki sta nevarnejši za velike pasme #video

Med večjimi in manjšimi pasmami psov je razlika tudi pri bolezenskih stanjih, ki se lahko razvijejo in zaradi katerih bi morali obiskati veterinarja. Strokovnjakinja izpostavlja predvsem dve vrsti težav, ki pri velikih pasmah potekajo nekoliko drugače.

Velike pasme so veliko bolj nagnjene k degenerativnim obolenjem sklepov, kot sta na primer displazija kolkov in komolcev ter osteoartritisi, pravi dr. vet. med. Natalija Hercog Gerbec in dodaja, da se te težave pogosto kažejo v bolečinah, manjši mobilnosti in šepanju.

Pri velikih psih pogosteje prihaja tudi do zasuka želodca, ki je urgentno stanje in se lahko v primeru prepozne pomoči konča tragično.

"Nemška doga je pri šestih letih že stara"

Velike pasme psov imajo tudi mnogo krajšo življenjsko dobo. "Nemška doga je na primer pri šestih letih že stara," pravi dr. vet. med. Hercog Gerbec, ki izpostavlja tudi večje finančno breme pri zdravljenju živali velikih pasem, saj se zdravila odmerjajo glede na težo.